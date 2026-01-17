Хаменей заяви, че властите трябва да смажат бунтовниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви днес, че властите трябва да "пречупят гръбнака на бунтовниците", сред репресиите срещу вълната от антиправителствени протести, които доведоха до хиляди жертви, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Нямаме намерение да водим страната към война, но няма да пощадим националните престъпници (...) и още по-лошо от националните престъпници, международните престъпници, които също няма да пощадим", заяви той пред свои поддръжници по време на религиозен празник.

"С Божията помощ иранската нация трябва да сломи бунтовниците, както сломи бунта", добави той.

По-рано Хаменей определи като престъпник Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.