Зеленски разпореди ускоряване на вноса на електроенергия след руските удари

Президентът Володимир Зеленски заяви днес, че е разпоредил ускоряване на вноса на електроенергия в Украйна и доставки на допълнително енергийно оборудване, тъй като страната е изправена пред най-тежката енергийна криза от началото на руската инвазия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинското правителство обяви „извънредно положение" в енергийния сектор тази седмица след руските удари, засегнали енергийната система на страната, която към момента задоволява едва 60 процента от нуждите от електроенергия.

„Всички решения за това вече са взети и увеличаването на вноса трябва да продължи без забавяне", заяви Зеленски в публикация в „Екс" след среща с висши служители от правителството и въоръжените сили на Украйна.

Министерството на енергетиката съобщи, че в повечето региони на Украйна са в сила планирани прекъсвания на електрозахранването. Ситуацията е най-тежка в столицата Киев и околностите, където жителите са изправени пред продължителни прекъсвания на електрозахранването, а десетки жилищни сгради са без отопление, докато температурите спаднаха до минус 16 градуса по Целзий (3 градуса по Фаренхайт).

Премиерът Юлия Свириденко съобщи, че правителството и държавната енергийна компания „Нафтогаз" са обсъдили допълнителен внос на газ през настоящата година, но не разкри подробности за планираните обеми.

Миналата година „Нафтогаз" е внесла 5,7 милиарда кубични метра газ, използвайки държавно финансиране и средства, предоставени от международни партньори, каза още Свириденко.

Междувременно днес „Нафтогаз" съобщи, че Русия е нанесла тази нощ удар по оборудване за добив на природен газ в Украйна - шестата подобна атака в рамките на една седмица.

Украйна беше принудена да започне да внася газ още през пролетта на 2025 г. заради руските атаки с дронове и ракети срещу газови съоръжения.