Тони Блеър благодари на Тръмп, че го е избрал за член на Съвета за мира в Газа

Бившият британски премиер Тони Блеър заяви днес, че за него е чест, че американският президент Доналд Тръмп го е избрал за член на т.нар. Съвет за мира в Газа, предаде Франс прес.

"Благодаря на президента Тръмп за лидерството му при създаването на Съвета за мир. За мен е чест да бъда назначен в неговия изпълнителен комитет", заяви Блеър в първото си публично изказване след назначаването, обявено снощи от Белия дом.

Заедно с Блеър в изпълнителния комитет влиза и американският държавен секретар Марко Рубио, припомня БТА.

Междувременно Египет съобщи, че разглежда поканата на Тръмп към президента Абдел Фатах ас Сиси да се присъедини към съвета.

Предвидено е съветът да контролира временното управление на Газа, където от октомври действа нестабилно примирие. Белият дом обяви, че Тръмп ще бъде председател на структурата. Сред обявените членове на Съвета за мир са още специалният американски пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър. В съвета ще участва също милиардерът и изпълнителен директор на инвестиционния фонд "Аполо Глобъл Мениджмънт" Марк Роуан, президентът на Световната банка Аджай Банга и съветникът на Тръмп Робърт Гейбриъл.

Българският дипломат и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов ще бъде върховен представител за Газа.

"В качеството си на върховен представител за Газа Младенов ще работи като свързващо звено между Съвета за мир и Националния комитет за администриране на Газа. Той ще подпомага осъществяването на надзор от Съвета върху всички аспекти на управлението, възстановяването и развитието на Газа, като същевременно гарантира координацията между гражданските стълбове и стълбовете за сигурност", посочи Белият дом.

Неговата канцелария ще бъде подпомагана от 11-членен Изпълнителен съвет за Газа по време на преходния период.

В Изпълнителния съвет за Газа ще участват и турският външен министър Хакан Фидан, специалният координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток Сигрид Кааг, министърката на ОАЕ за международно сътрудничество Реем бинт Ебрахим ал Хашими, наред с други членове.