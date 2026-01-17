Стачка в публичния сектор обхваща Германия следващата седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очаква се служители от публичния сектор на Германия да стачкуват следващата седмица, тъй като синдикатите се опитват да увеличат натиска върху федералните провинции като част от нерешения спор за възнагражденията, предаде ДПА.

Особено засегната от стачните действия ще бъде работата на институциите и университетските клиники, заяви председателят на синдиката „Ферди“ (verdi) Франк Вернеке, обявявайки стачката след неуспешния втори кръг на трудовите преговори в петък.

„Ферди“ и Асоциацията на държавните служители Де Бе Бе (DBB) настояват за 7 процента увеличение на заплатите или миниум по 300 евро (347 долара) за около 2,2 милиона работници, наети от федералните провинции на Германия, съобщава БТА.

Въпреки многократните искания, работодателите (провинциите) не са представили обвързващо предложение, каза Вернеке, призовавайки всички работници да се присъединят към стачката.

Първият кръг от преговорите за заплатите приключи без споразумение през декември, след като министърът на финансите на Хамбург Андреас Дресел, представляващ федералните провинции, отхвърли исканията като непосилни.

Представителите на работниците твърдят, че увеличението е оправдано и трябва да компенсира високата инфлация през последните години. Те също така твърдят, че увеличаването на заплатите ще помогне за стимулиране на слабия икономически импулс в Германия и ще направи публичния сектор по-привлекателен за квалифицирани работници.

Много държавни служители в Германия стачкуват през последните седмици, като действията им засегнаха работата на детските градини в Берлин и болниците и университетите в Бавария.

„Синдикатите явно трябва да увеличат натиска и да разширят мащаба на стачката“, заяви лидерът на Де Бе Бе Волкер Гейер.

По думите му стачките вероятно ще продължат до приключването на последния кръг от преговорите, насрочен за 11-13 февруари.

От страна на работодателите Андреас Дресел изрази оптимизъм, че споразумение може да бъде постигнато следващия месец.

И двете страни споделят чувство за „политическа отговорност“ и е постигнат напредък по няколко точки „въпреки големите различия“, заяви той след преговорите в петък в Потсдам, столицата на германската провинция Бранденбург.