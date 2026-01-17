US сенаторът Крис Кунс: В момента няма заплахи за сигурността на Гренландия

Двупартийната делегация американски конгресмени, пристигнала вчера в Копенхаген, се опитва да увери Дания и Гренландия в подкрепата си на фона на претенциите на президента Доналд Тръмп стратегически важният остров Гренландия да бъде предаден на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Ръководителят на делегацията - сенатор Крис Кунс, демократ от Делауеър, заяви, че настоящите изявления около Гренландия предизвикват безпокойство в цяла Дания и допълни, че се стреми да деескалира ситуацията, съобщава БТА.

Допълнително той заяви, че изказванията на Тръмп "са неконструктивни" , предупреждавайки, че настоящето поведение спрямо кралството ще нанесе трайни щети на двустранните отношения.

"Надявам се народът на Кралство Дания да не се откаже от вярата си в американския народ", заяви Кунс, добавяйки, че САЩ уважават Дания и НАТО "за всичко, което сме направили заедно".

"Почти няма по-добър съюзник за САЩ от Дания. Ако правим неща, които карат датчаните да се питат дали да разчитат на нас като съюзник, защо която и да е друга държава да се стреми да ни е съюзник и да вярва в нас", допълни Кунс.

Коментарите му контрастираха с тези, идващи от Белия дом. Тръмп се опитва да оправдае призивите си поставянето на острова под американски контрол, като многократно твърди, че Китай и Русия имат свои собствени планове за Гренландия, която притежава огромни неизползвани запаси от критични минерали. Белият дом не изключва възможността за превземане на територията със сила.

"В момента няма заплахи за сигурността на Гренландия", увери Кунс.

Тръмп от месеци настоява, че САЩ трябва да контролират Гренландия, като заяви по-рано тази седмица, че всичко по-малко от това арктическият остров да попадне в ръцете на САЩ би било "неприемливо".

По време на вчерашно събитие в Белия дом Тръмп допусна възможността за допълнителни мита за страните, които не са съгласни с него за Гренландия. АП отбелязва, че той за първи път споменава използването на тарифи, за да се опита да наложи въпроса.

Демонстрации срещу опита на Тръмп да придобие богатия на ресурси остров ще се проведат в днес в столицата на Гренландия Нук, както и в Копенхаген, предаде ДПА.

Пол Йоханесен, организатор на гренландската гражданска инициатива "Долу ръцете от Калалит Нунат" ("Земя на гренландците" на езика на коренното население - бел. ред) заяви, че групата изисква "уважение към правото на Гренландия на самоопределение и уважение към гренландския народ".

"Това е борба не само за Гренландия, но и за целия свят", добави той.