Босна и Херцеговина все още не е получила очакваните средства от Плана за растеж на ЕС

Босна и Херцеговина получи в края на годината право на изплащане на финансова подкрепа по Плана за растеж на Западните Балкани на Европейския съюз, но средствата все още не са изплатени заради вътрешнополитически проблеми, съобщава босненското издание „Кликс“.

В края на септември миналата година Босна успя да постигне съгласуван дневен ред за реформи, който бе приет от Европейската комисия няколко месеца по-късно. Тъй като повечето пари от Плана за растеж са свързани с процесите на реформи, Босна трябваше да получи изплащане на 60 милиона евро в началото на тази година. Средствата обаче все още не са постъпили в бюджета на страната заради вътрешно несъгласие, съобщава БТА.

Босна трябва да подпише и ратифицира няколко споразумения, които ще ѝ позволят достъп до тези средства. Преди подписването им обаче трябва да бъде назначен и координатор за Плана за растеж. Назначението се извършва от Съвета на министрите на Босна, но към момента министрите са разделени на три страни по темата, пише още „Кликс“.

Министрите от управляващата партия в Република Сръбска, която е част от Босна, Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) настояват координаторът да бъде министърът на финансите Сърджан Амиджич, член на партията. По думите им практиката в други страни е такава.

Министрите от бошняшката партия „Народ и справедливост“ отхвърлят варианта на СНСД с аргумента, че в действителност всяка държава сама преценява каква практика да установи.

Представителите на хърватската партия „Хърватска демократична общност“ засега нямат изразено мнение по въпроса, въпреки че се очаква да подкрепят СНСД, отбелязва „Кликс“.

Въпреки че Амиджич се представя като основен кандидат, засега въпросът за избор на координатор за Плана за растеж все още не е бил поставян в дневния ред на Съвета на министрите.

Междувременно Босна очаква изплащането на още 850 милиона евро по Плана за растеж, но първо трябва да изпълни ясни и конкретни реформи в определен период. За всяка изпълнена реформа Босна ще има право на изплащане на част от средствата.