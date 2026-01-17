Кюрдска сепаратистка групировка провела въоръжена операция в защита на протестиращите в Иран

Базирана в Ирак иранска кюрдска сепаратистка групировка заяви, че през последните дни е предприела атаки срещу паравоенния Корпус на гвардейците на Ислямската революция на Иран в отговор на репресиите на Техеран срещу протестите, предаде Асошиейтед прес.

Членове на „Националната армия на Кюрдистан“, въоръжено крило на Кюрдистанската партия на свободата (КПС), „изиграха роля в протестите чрез финансова подкрепа и, при нужда, въоръжени операции в защита на протестиращите“, заяви пред АП представителят на КПС Джуаншер Рафати, съобщава БТА.

По-рано иранските медии обвиниха тази и други кюрдски групировки, че извършват нападения срещу силите за сигурност. Някои опозиционни и сепаратистки групировки на иранските кюрди, някои от тях с въоръжени крила, са намерили убежище в полуавтономния Иракски Кюрдистан, където присъствието им е причина за търкания между централното правителство в Багдад и Техеран.

КПС е първата групировка, твърдяща, че е провела въоръжени операции след началото на протестите в Иран и последвалите репресии.

„Когато открихме, че КГИР стреля по протестиращите, нашите бойци в (градовете) Илам, Керманшах и Фирузкух реагираха с въоръжени операции и нанесоха значителни щети на силите на режима“, заяви Рафати, който се намира в Ербил, столицата на полуавтономния Иракски Кюрдистан.

Рафати уточни, че нападенията са извършени от членове на военното крило „Национална армия на Кюрдистан“, базирани в Иран. Групировката не е изпращала сили от Ирак, но очаква Иран да порази цели на КПС в Ирак в отговор, допълни той.

По време на неотдавнашните протести иранските държавни медии многократно наричаха протестиращите „терористи“, получили подкрепа от Америка и Израел, без да предоставят доказателства в подкрепа на твърдението си.

Иранската държавна телевизия излъчи видеозапис от охранителна камера на група мъже, носещи широки панталони, често срещани сред кюрдите, стрелящи с пистолети в западните, населявани с кюрди, части на страната. Тя публикува и изображения на конфискувани в района оръжия.

Полуофициалната информационна агенция „Тасним“, която е близка до КГИР, заяви, че кюрдските групировки, включително КПС, „са играли активна роля в подбуждането на тези движения, като са издавали координирани изявления и послания“. Тя заяви, че „групировките, базирани в Северен Ирак, са преминали етапа на психологическа война и медийни операции и са навлезли в полева фаза“.