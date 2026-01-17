Дания прати изтребители на учение над Гренландия (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Датски изтребители F-35 и френски танкер MRTT проведоха тренировка по въздушно зареждане над югоизточна Гренландия, показва видео от датското министерство на отбраната в петък.

Мисията, част от засилените операции в Арктика с европейските съюзници, се фокусираше върху полети на дълги разстояния и безопасното опериране в суровите полярни условия, според датските въоръжени сили.

Доналд Тръмп заяви, че Гренландия е от жизненоважно значение за сигурността на САЩ поради стратегическото си местоположение и големите запаси от минерали и не изключи използването на сила, за да я завземе, пише "Дейли мейл".

Европейските държави изпратиха тази седмица малък брой военен персонал на острова по искане на Дания.

Двупартийна делегация от американски законодатели се срещна с лидерите на Дания и Гренландия в Копенхаген в петък, с цел деескалиране на ситуацията и с уверения за подкрепата на Конгреса след заплахите на Тръмп да завземе арктическия остров.

Френският самолет-цистерна излетя от базата си в Южна Франция, където се върна след приключване на обучението в Гренландия.

Това се случи, след като Тръмп предупреди, че САЩ може да се оттегли от НАТО, ако съюзниците на Америка не се съгласят с придобиването на Гренландия.

„Ще се оттеглите ли от НАТО, ако това не ви помогне да придобиете Гренландия?", попита репортер президентът пред Белия дом в петък.

Тръмп заяви:

„Ще видим. НАТО преговаря с нас за Гренландия, а ние се нуждаем от Гренландия за националната си сигурност. Ако не я имаме, ще имаме много голяма дупка в националната си сигурност, особено по отношение на „Златния купол".

„Златният купол" е предложена многослойна система за противоракетна отбрана, която според президента зависи от поемането на контрола над арктическата територия на Дания.

По-рано Тръмп заплаши да наложи мита „на страните, които не се съгласят с превземането на Гренландия", като засили натиска си.

Великобритания, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия и Швеция обявиха вчера разполагането на малък брой войски в Гренландия в отговор на войнствената реторика на Тръмп.

Двупартийна делегация от Конгреса пристигна в петък в Копенхаген за преговори с цел да подкрепи американския съюзник в НАТО.

11-те конгресмени трябваше да проведат преговори с датския премиер Метте Фредериксен и нейния гренландски колега Йенс-Фредерик Нилсен.

„Показваме двупартийна солидарност с хората от тази страна и с Гренландия. Те са наши приятели и съюзници от десетилетия", заяви пред репортери демократът Дик Дърбин.

„Искаме те да знаят, че много ценим това. И изявленията на президента не отразяват чувствата на американския народ."

Посещението на делегацията следва среща във Вашингтон в сряда, на която датските представители заявиха, че са във „фундаментално несъгласие" с Тръмп по въпроса за Гренландия.

В столицата на Гренландия Нуук жителите приветстваха проявата на подкрепа.

Тръмп твърди, че САЩ се нуждаят от богатата на полезни изкопаеми Гренландия и критикува Дания, че според него не прави достатъчно, за да гарантира нейната сигурност.

Президентът продължава да поддържа тази теза, въпреки че стратегически разположената Гренландия – като част от Дания – е под защитата на НАТО.

В петък военни бяха забелязани в Нуук дни след като Дания обяви, че засилва отбраната си на острова.

„Не мисля, че войските в Европа оказват влияние върху процеса на вземане на решения от президента, нито пък оказват влияние върху целта му да придобие Гренландия", заяви на брифинг прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит.

Датският външен министър Ларс Локе Расмусен отвърна, че придобиването на Гренландия от САЩ е „изключено".