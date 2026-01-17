Китай наблюдава преминаването на два американски кораба през Тайванския проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайската армия днес съобщи, че наблюдава преминаването на американски разрушител и океанографски изследователски кораб през Тайванския проток, добавяйки, че "остава в състояние на повишена готовност", за да защити националния суверенитет, предаде агенция Киодо.

Американският ракетен разрушител "Фин" и изследователският кораб "Мери Сиърс" преминаха през пролива вчера и днес, заяви говорител на Източното командване на китайската армия, което контролира морската зона, съобщава БТА.

Военните заявиха, че са разположили военноморски и военновъздушни сили, за да наблюдават и проследяват американските кораби, като гарантират "ефективна реакция и управление".

Китай приема самоуправляващия се демократичен остров Тайван за част от своята територия и се стреми да го приобщи към себе си, ако е необходимо и със сила.

За момента разположените в региона китайски сили остават "в постоянна висока готовност“, за да "защитават решително националния суверенитет и сигурност“, заяви говорителят на Източното командване на китайската армия в платформата "УиЧат".

Пентагонът не отговори веднага на искането за коментар, посочва Ройтерс.