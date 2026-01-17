Мицотакис и Ердоган ще се срещнат в началото на февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза днес, че най-вероятно ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в началото на февруари, съобщи електронното издание на в.„Катимерини“.

„Датата още не е определена, надяваме се да е през първите десет дни на февруари“, каза той пред гръцката телевизия Алфа, предава БТА.

По думите му Гърция ще обсъжда „само един въпрос“ – определянето на морските граници.

„Турция трябва да се въздържа от редица претенции, които са напълно неоснователни“, каза той и добави, че разговорите ще обхванат „както основните въпроси, така и отделните въпроси, с които се занимава всеки министър“, включително миграцията.

В четвъртък турският външен министър Хакан Фидан за първи път съобщи, че двамата лидери ще се срещнат следващия месец, за да обсъдят въпроса за териториалните води и континенталния шелф.

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис заяви в петък пред парламента на Гърция, че разширяването на териториалните води на страната, включително в Егейско море, е изключително национално право и не подлежи на преговори