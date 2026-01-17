Гръцки съд оправда 24 доброволци и хуманитарни работници, обвинени в трафик на мигранти

Апелативен съд в Гърция оправда 24 доброволци и хуманитарни работници късно в четвъртък, с което сложи край на дълго наказателно дело, свързано с управлението на миграцията на остров Лесбос. Делото, известно най-вече с името на сирийската плувкиня и бежанка Сара Мардини, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Оправданите са били доброволци към гръцката неправителствена организация Международен център за реагиране при извънредни ситуации (Emergency Response Center International – ERCI), който помогна на стотици търсещи убежище в пика на миграционната вълна през 2015 г., докато местните власти се опитваха да се справят с масовия наплив на мигранти с лодки от турските брегове.

Подсъдимите бяха обвинени в улесняване на незаконното влизане в Гърция на чужденци без документи, в създаване на престъпна организация и в пране на пари – обвинение, свързано с дарения, направени на неправителствената организация, за да ѝ се помогне в работата.

Тримата съдии от Апелативния съд за тежки престъпления в Северно Егейско море решиха, че обвиненията са били повдигнати общо, без да се посочва индивидуална отговорност, дори когато някои от обвиняемите не са били в Гърция. Заповедите за арест са били издадени, без да се прави разлика между отделните роли и действия.

Съдиите не откриха структура или йерархия, които да подкрепят обвиненията за създаване на престъпна организация, като подчертаха, че онлайн група в платформата WhatsApp не може да се счита за такава. Съдът заяви, че основната цел на обвиняемите е била хуманитарна помощ.

Съдът също така реши, че чакането на брега, за да се спасят човешки животи, не е подпомагане на незаконно влизане, като отбеляза, че никой от тях не е опитал да помогне на мигрантите да избегнат властите. Прокурорите не успяха да докажат транспортиране, връзки с трафик на хора или пране на пари. Съдът нареди връщането на гаранциите и иззетите вещи.