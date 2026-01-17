Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от февруари ще наложи 10% вносна такса върху стоки от осем европейски държави поради противопоставянето им на контрола на страната му над Гренландия, предаде Асошиейтед прес.

В публикация в социалните медии той заяви, че Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат обложени с мито, съобщава БТА.

Размерът му ще бъде увеличен на 25% на 1 юни, ако не бъде сключена сделка за "пълното и цялостно закупуване на Гренландия" от САЩ, допълни той.

Преди седмици Доналд Тръмп засили риториката си към ледения остров, който "трябва да има на всяка цена" заради "стратегическото му значение", редица евролидери търсеха начин, с който да усмирят републиканеца и притесненията му за присъствието на Русия и Китай в региона.

Усилия в тази посока полага британският премиер Киър Стармър, който е почнал да води преговори за разполагане на натовски военни в Гренландия. Очевидно той е пожънал успех, след като в четвъртък в столицата Нуук пристигнаха европейски войници от Франция като част от разузнавателна мисия.

В мисията участват още Германия, Швеция, Норвегия, Финландия, Естония, Нидерландия и Великобритания. От германското военно министерство посочиха, че са изпратили разузнавателен екип от 13 души, които ще останат в Гренландия до неделя. Вероятно броят и на останалите военни групи от европейските страни е подобен, тъй като френският посланик по въпросите на полярните региони Оливие Поавр д'Арвор посочи, че 15 от техните военни са в Нуук.

Париж даде сигнал, че това е само началото на мисията. Президентът Еманюел Макрон увери, че Франция скоро ще прати още "сухопътни, въздушни и морски" сили.

Разполагането на европейски военни в Гренландия явно съвсем не е достатъчно за Вашингтон. "Не мисля, че войските в Европа влияят на процеса на вземане на решения от президента или на целта му за придобиване на Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Каролин Левит.

Териториалните претенции на Тръмп за Гренландия, освен че предизвикаха възмущение в Европа, учудиха дори Москва. В петък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "ситуацията е необичайна, дори необикновена от гледна точка на международното право". Той добави, че Русия, "заедно с останалата част от света наблюдава как ще се развият нещата".