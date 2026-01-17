ЕС и Меркосур подписаха търговско споразумение в Парагвай (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз и южноамериканският търговски блок Меркосур подписаха днес исторически търговски пакт, създавайки една от най-големите зони за свободна търговия в света.

Подписването на търговската спогодба, което беше излъчвано на живо на страницата на Европейската комисия, се състоя на церемония в театъра „Хосе Асунсион Флорес“ в столицата на Парагвай - Асунсион, където на 26 март 1991 г. е подписан Договорът от Асунсион, чрез който бива създаден Меркосур.

Под споразумението сложиха подписите си министрите на външните работи на страните от Меркосур и еврокомисарят за търговията Марош Шефчович.

В момента Парагвай е ротационен председател на Меркосур, като пое ролята от Бразилия в края на 2025 г.

От страна на ЕС на събитието в Асунсион присъстваха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и еврокомисарят за търговията Марош Шефчович, а от страна на Меркосур - президентът на Парагвай Сантяго Пеня, на Аржентина Хавиер Милей, на Уругвай Яманду Орси, на Боливия Родриго Пас, бразилският външен министър Мауро Виейра, както и държавният глава на Панама Хосе Раул Мулино, чиято страна стана асоцииран член на южноамериканския блок миналата година.

В обръщение по време на церемонията по подписването Урсула фон дер Лайен изтъкна, че споразумението е „символ на новото партньорство между Меркосур и Европа“ и създава най-голямата зона за свободна търговия в света.

Заедно ЕС и Меркосур представляват приблизително 20 на сто от световния брутен вътрешен продукт (БВП) и обхващат над 700 милиона потребители, каза още Фон дер Лайен.

По време на церемонията в Асунсион речи произнесоха и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, парагвайският президент Сантяго Пеня, президентът на Аржентина Хавиер Милей, държавният глава на Уругвай Яманду Орси, президентът на Боливия Родриго Пас, на Панама Хосе Раул Мулино и външният министър на Бразилия Мауро Виейра.

Споразумението с Меркосур все още трябва да бъде ратифицирано от Европейския парламент, за да влезе в сила.

Европейската комисия води преговори по споразумението с държавите основателки на Меркосур - Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, от 1999 година. Споразумението бе обявено през 2019 г., но то така и не беше официално ратифицирано заради исканията на ЕС за ангажименти за обезлесяването на Амазония и изменението на климата.