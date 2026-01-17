ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътнически самолет с 11 души на борда изчезна в Индонезия (Видео)

Пътнически самолет с 11 души на борда днес е загубил връзка с наземния контрол, докато се е приближавал към планински район между главния индонезийски остров Ява и остров Сулавеси, съобщиха официални представители. Започнати са издирвателни и спасителни действия, съобщи Асошиейтед прес.

Турбовитловият самолет ATR 42-500, експлоатиран от "Индонежа еър транспорт", е летял от Джокякарта към столицата на Южен Сулавеси, когато е изчезнал от радара, съобщи Енда Пурмана Сари, говорител на министерството на транспорта. Самолетът е бил засечен за последно в 13,17 ч в планински район в провинция Южен Сулавеси. 

Турбовитловият самолет ATR 42-500 е летял от Джокякарта към столицата на Южен Сулавеси, когато е изчезнал от радара СНИМКА: Екс/flightradar24

Множество спасителни екипи, подпомагани от хеликоптери на военновъздушните сили, дронове и наземни единици, са били разположени, съобщи Сари в изявление.

Надеждите за откриване на останките нараснаха, след като туристи на планината Булусараунг съобщиха, че са намерили разпръснати отломки, лого, съответстващо на маркировката на "Индонежа ейр транспорт", и малки пожари, които все още горят на мястото.

"Наблюденията бяха докладвани на властите и се проверяват от спасителните екипи, които се опитват да достигнат района", заяви генерал-майор Бангун Навоко, военен командир в Южен Сулавеси, предава БТА.

