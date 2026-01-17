ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Наполи" спря с равенствата, продължава да преслед...

Бивш служител на ЦРУ стана първата жена губернатор на Вирджиния

Абигейл Спанбъргър СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Абигейл Спанбъргър от Демократическата партия положи клетва като първата жена губернатор на Вирджиния, след като векове наред най-високата длъжност в щата се заемаше от мъже, предаде Асошиейтед прес.

Спанбъргър победи републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс и наследи губернатора Глен Йънгкин, също републиканец. Това бележи нова глава, тъй като демократите поемат властта във Вирджиния, докато републиканският президент Доналд Тръмп седи в Белия дом в съседство, съобщава БТА.

Двама други демократи също положиха клетва. Газала Ф. Хашми, първата мюсюлманка, заемала държавна длъжност в САЩ, е новият вицегубернатор. Джей Джоунс е първият чернокож, избран за главен прокурор на Вирджиния.

Спанбъргър, бивша служителка на  ЦРУ и член на Конгреса, победи републиканката Уинсом Ерл-Сиърс през ноември. Нейната инаугурация като 75-и губернатор на щата е историческа премиера: само мъже са заемали този пост от 1776 г. 

