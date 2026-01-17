ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Антонио Коща: ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия

Антонио Коща

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща днес заяви, че ЕС е "много твърд в защитата на международното право", в отговор на въпрос за новите заплахи за мита от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, като добави, че координира отговора на ЕС по този въпрос, предаде Ройтерс.

"Това, което можем да кажем, е, че Европейският съюз винаги ще бъде твърд в защитата на международното право, където и да е то, което, разбира се, започва на територията на държавите членки на Европейския съюз“, заяви Коща на пресконференция след подписването на споразумение за свободна търговия между ЕС и Меркосур и веднага след обещанието на Тръмп да наложи мита на европейските съюзници за противопоставянето им на желанието му да придобие Гренландия.

"Засега координирам съвместен отговор от държавите членки на Европейския съюз по този въпрос", посочи Коща, предава БТА.

