След изтеглянето на войските на САЩ Ирак пое пълен контрол над военновъздушна база

Американските сили се оттеглиха от иракската военновъздушна база "Айн ал Асад", в която бяха разположени водени от САЩ войски в западната част на Ирак, а иракската армия пое пълен контрол, съобщи иракското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

През 2024 г. Вашингтон и Багдад постигнаха споразумение за плановете за изтегляне на коалиционните сили, водени от САЩ, от Ирак и преминаване към двустранни отношения в областта на сигурността, припомня БТА.

В "Айн ал Асад" в продължение на години бяха разположени американските и коалиционните войски и базата е била многократно атакувана от въоръжени групи, подкрепяни от Иран, по време на периоди на засилено напрежение в региона, включително след убийството на иранския генерал Касем Солеймани от САЩ през 2020 г., отбелязва Ройтерс.

Полковник от иракската армия потвърди изтеглянето на американските сили от базата, като заяви, че са останали няколко войници поради някои логистични проблеми. Той не даде повече подробности по съображения за сигурност.

Не стана ясно веднага кога е започнало изтеглянето, но първоначалният план предвиждаше стотици войници да напуснат базата до септември 2025 г., а останалите – до края на 2026 г.