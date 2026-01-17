ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Наполи" спря с равенствата, продължава да преслед...

Макрон: Заплахата на Тръмп за налагане на мита заради Гренландия е неприемлива

Президентът на Франция Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че заплахата на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита заради Гренландия е неприемлива и че ако тя бъде потвърдена, Европа ще реагира по координиран начин, предаде Ройтерс.

"Никакви заплахи или сплашвания няма да ни повлияят, нито за Украйна, нито за Гренландия, нито където и да е по света, когато се сблъскваме с такива ситуации", заяви Макрон в "Екс", съобщава БТА.

"Заплахите с мита са неприемливи и нямат място в този контекст. Европейците ще отговорят на тях по единен и координиран начин, ако бъдат потвърдени."

