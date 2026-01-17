Световни лидери обмислят поканата за участие в новия Съвет за мира в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според американския президент Доналд Тръмп няколко световни лидери са били поканени да се присъединят към така наречения Съвет за мира в Газа, като точният състав на съвета все още не е ясен, съобщи ДПА.

Вашингтон е изпратил покани до турския президент Реджеп Тайип Ердоган, египетския президент Абдел Фатах Сиси, аржентинския президент Хавиер Милей и други, съобщава БТА.

Съветът е част от втората фаза на мирния план на Тръмп за ивицата Газа, който предвижда трайно прекратяване на войната с Израел и разоръжаване на екстремистката организация "Хамас".

Органът ще наблюдава новия преходен комитет на крайбрежната ивица, която беше до голяма степен разрушена във войната между "Хамас" и Израел. Самият Тръмп ще председателства съвета.

Съставът на новия съвет остава неясен. Поканите към Ердоган и Сиси бяха обявени днес от пресслужбата на турското президентство и от египетския външен министър Бадр Абделати.

Не е ясно дали Ердоган е отговорил. Египет в момента разглежда всички аспекти на въпроса, според държавната информационна служба.

Междувременно Милей заяви в "Екс", че за него е "чест да може да участва в дейност с такава голяма отговорност".

Канадският премиер Марк Карни също е получил покана и възнамерява да я приеме, съобщи Cи Би Си в петък, цитирайки високопоставен служител.

Британският премиер Кир Стармър също обмисля да се присъедини към органа, информира Би Би Си.