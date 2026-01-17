ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Наполи" спря с равенствата, продължава да преслед...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22111662 www.24chasa.bg

Световни лидери обмислят поканата за участие в новия Съвет за мира в Газа

1980
Доналд Тръмп. Снимка: КМГ

Според американския президент Доналд Тръмп няколко световни лидери са били поканени да се присъединят към така наречения Съвет за мира в Газа, като точният състав на съвета все още не е ясен, съобщи ДПА.

Вашингтон е изпратил покани до турския президент Реджеп Тайип Ердоган, египетския президент Абдел Фатах Сиси, аржентинския президент Хавиер Милей и други, съобщава БТА.

Съветът е част от втората фаза на мирния план на Тръмп за ивицата Газа, който предвижда трайно прекратяване на войната с Израел и разоръжаване на екстремистката организация "Хамас". 

Органът ще наблюдава новия преходен комитет на крайбрежната ивица, която беше до голяма степен разрушена във войната между "Хамас" и Израел. Самият Тръмп ще председателства съвета.

Съставът на новия съвет остава неясен. Поканите към Ердоган и Сиси бяха обявени днес от пресслужбата на турското президентство и от египетския външен министър Бадр Абделати. 

Не е ясно дали Ердоган е отговорил. Египет в момента разглежда всички аспекти на въпроса, според държавната информационна служба.

Междувременно Милей заяви в "Екс", че за него е "чест да може да участва в дейност с такава голяма отговорност". 

Канадският премиер Марк Карни също е получил покана и възнамерява да я приеме, съобщи Cи Би Си в петък, цитирайки високопоставен служител.

Британският премиер Кир Стармър също обмисля да се присъедини към органа, информира Би Би Си.

Доналд Тръмп.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)