Европейските лидери с първа реакция за митата на Тръмп

Лидерите на Европейския съюз предупредиха за "опасна низходяща спирала" на отношенията със САЩ във връзка с обещанието на американския президент Доналд Тръмп да наложи увеличаващи се мита на европейските съюзници, докато на САЩ не бъде позволено да купят Гренландия, съобщи Ройтерс.

"Митата биха подкопали трансатлантическите отношения и биха довели до опасна низходяща спирала. Европа ще остане обединена, координирана и ангажирана с отстояването на своята суверенитет", заявиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет ЕС Антонио Коща в публикации в "Екс", съобщава БТА.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен изрази изненада от заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита на осем европейски страни заради подкрепата им за Гренландия.

В тази връзка днес британският премиер Киър Стармър заяви, че САЩ "напълно грешат", като заплашват с нови мита европейските страни заради тяхната опозиция срещу намерението на президента Тръмп да купи Гренландия.

"Налагането на мита на съюзници за преследване на колективната сигурност на съюзниците от НАТО е напълно погрешно. Разбира се, ние ще говорим за това директно с администрацията на САЩ", заяви Стармър в изявление.

Той повтори мнението на Великобритания, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решавано от Дания и Гренландия.