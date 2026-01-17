ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Сантиментална стойност“ и „Сират“ триумфираха на ...

Времето София -5° / -5°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22111831 www.24chasa.bg

Около 6 милиона са посетили националните паркове в Албания през 2025 г.

1968
Крайбрежието на Албания Снимка: Пиксабей

Албания става все по-предпочитана дестинация за туристи, които обичат природата и приключенията, съобщава албанската агенция АТА.

Министърът на околната среда на Албания Софян Яупай заяви днес, че през 2025 година защитените територии са били посетени от 5,9 милиона души, което е с 6 процента повече в сравнение с 2024 година. По негови думи, 75 на сто от този ръст се дължи на чуждестранните посетители.

„Днес защитените територии са истинско богатство за екотуризма и повод за гордост, като броят на посетителите расте стабилно всяка година. Това се дължи на усърдната работа и отдадеността на администрациите на защитените територии, които през всеки сезон се грижат за управлението, посрещането на гостите и опазването на биоразнообразието“, подчерта Яупай.

Министър Яупай отбеляза още, че „от националните паркове до защитените природни местности, тези пространства са места, които носят развитие на местно ниво, създават работни места и привличат международно внимание“, предава БТА.

Крайбрежието на Албания

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)