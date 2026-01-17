Кметът на Киев: Градът ни възстановява отоплението след масирани руски удари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че централното отопление в украинската столица постепенно се възстановява след няколко дни прекъсване, предаде ДПА.

Около 50 многоетажни сгради остават без отопление, написа Кличко в Teлеграм. След масиран руски въздушен удар на 9 януари, централното отопление бе прекъснато в 6000 жилищни сгради, около половината от жилищния фонд, припомня БТА.

"Общинските служители работят денонощно", написа Кличко. Киев преживява сурова зима с температури, които падат до -16 градуса по Целзий през нощта.

Систематичните руски атаки причиниха масови прекъсвания в електроснабдяването и отоплението в цялата страна, посочва ДПА.

Ситуацията е особено тежка в Киев, където живеят 3 милиона души, и където през последните дни властите въведоха режим на тока.

Според енергийната компания ДТЕК, друг въздушен удар в покрайнините на Киев в ранните часове на днешния ден е причинил прекъсване на електроснабдяването на 56 000 домакинства в предградието Буча.

Енергийни съоръжения в южната Одеска област също са били обстрелвани през нощта, съобщиха местните власти.

Украински официални лица твърдят, че руската армия умишлено напада енергийната инфраструктура, за да направи големите градове необитаеми в разгара на зимата.