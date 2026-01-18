Доналд Тръмп: Време е да се помисли за ново правителство в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обяви за смяна на правителството в Техеран. В изказване от вчера той посочи, че "е време да се помисли за ново ръководство в Иран", предаде ДПА.

Властта в Техеран управлява с репресии и насилие, каза стопанинът на Белия дом пред изданието "Политико".

Той обвини иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, че е довел страната си до "пълна разруха".

Тръмп упрекна ръководителя на Ислямската република и че си служи с насилие "в невиждана досега степен".

Републиканецът добави: "За да може страната да продължи да функционира, макар и на доста ниско ниво, това ръководство по-добре да си гледа управлението, както трябва – както аз правя в САЩ – а не да убива хиляди хора само и само да запази властта си".

По-рано през вчерашния ден иранският лидер обвини Тръмп за протестите, които разтърсиха Иран през последните седмици.

Пред репортери в Техеран аятолахът каза, че президентът на САЩ е лично замесен във вълненията и е подстрекавал "размирниците" да не спират да протестират, пише БТА.

Протестите в Иран започнаха на 28 декември, първоначално като недоволство на търговци от срива на иранския риал и влошаващата се икономическа ситуация. Впоследствие те прераснаха в бунт срещу авторитарната система в Ислямската република, обхванал цялата страна.

Органите за сигурност предприеха силов отговор за потушаване на протестите. Според ирански активисти има случаи на предумишлено застреляни хора в главата.

По данни на правозащитни организации жертвите от началото на вълненията са над 3400. Числата и сведенията, изнасяни от активистите, са трудни за проверка.

Засега изглежда, че протестната вълна е затихнала, но и това е трудно проверимо поради плътната информационна завеса, наложена от властите върху случващото се в Иран, отбелязва ДПА.