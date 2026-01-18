"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко осем души загинаха при три лавини в Австрия, съобщиха планинската спасителна служба и полицията, цитирани от ДПА и АПА.

Седем души бяха затрупани вчера следобед на високия 2150 м връх Финстеркопф в долината Гросарл, провинция Залцбург, съобщи говорител на областната планинска спасителна служба.

Оттам добавиха, че четирима души от скиорската група са открити мъртви, а някои от останалите са тежко пострадали, предаде БТА.

По-рано през вчерашния ден жена намери смъртта си при лавина в района на Бад Хофгащайн.

Националността и възрастта на загиналите и ранените засега е неизвестна. По-късно вчера следобед имаше и трето произшествие с лавина, този път в района на Пустервалд, провинция Щирия, съобщи полицията.

Седем чешки скиори преминавали в околността в момент на предизвикване на лавина. Спасителни екипи евакуираха четирима души от групата, които не са били затрупани от снежната маса, оказана им е и спешна медицинска помощ, добавиха органите на реда.

ЛАВИННАТА ОПАСНОСТ ОСТАВА ВИСОКА

"Лавинната обстановка остава усложнена", посочиха от планинската спасителна служба. Оттам обясниха, че прясно натрупалата снежна покривка е нестабилна и не може да се задържи върху стария сняг, поради което постоянно се образуват лавини.

За участие във вчерашните спасително-издирвателни операции са задействани голям брой екипи. Става дума за над 200 планински спасители, плюс няколко хеликоптера, които са помогнали за откриването на телата на загиналите и евакуирането на ранените към болнични заведения, посочиха властите.

След няколкоседмично прекъсване напоследък в австрийските Алпи наваляха нови 20 – 50 см сняг. При други две произшествия с лавини двама мъже, единият чех, а другият с неизвестна засега самоличност, загинаха при каране на ски извън пистите.

Властите многократно призоваха любителите на ските да бъдат изключително внимателни.