Португалците избират президент, крайнодесният Вентура се очаква да спечели на първи тур

Португалците са призовани днес да отидат до урните, за да гласуват на първи тур от президентските избори. Очаква се кандидатът на най-голямата опозиционна сила в иберийската страна – крайната десница – да достигне до балотаж, предаде Франс прес.

Секциите за гласуване отварят врати в 08:00 ч. по Гринуич, а първи екзитполове ще има в 20:00 ч.

Според социологическите проучвания Андре Вентура, председател на крайндясната партия "Стига!" (на португалски ШÈГА), може да спечели първия тур, но 43-годишният депутат има много малки шансове да победи и на балотажа, който ще се произведе на 8 февруари.

След седмици на изключително оспорвана надпревара кандидатът на социалистите Антонио Жозе Сегуро води с малка преднина пред либералния евродепутат Жоао Котрим Фигейредо в съревнованието за второто място.

От рекордните 11 кандидати още двама също имат шансове да отидат на втори тур. Това са Луиш Маркеш Мендеш от десноцентристкия правителствен лагер и Енрике Гоувея е Мело, бивш адмирал, явяващ се като независим кандидат, предаде БТА.

Победителят на изборите ще наследи консерватора Марсело Ребело де Соуза, който спечели два пъти още на първи тур. От демократичните промени в Португалия досега само веднъж президентски вот е бил решаван на балотаж; това се случва през 1986 г.