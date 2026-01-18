ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екатерина Михайлова: Скенери за гласуване, които н...

Мохамед Халаф: До седмица САЩ ще нападне Иран

Журналистът Мохамед Халаф Кадър: bTV

Режимът на аятолаха в Иран е свършил, слаб и няма бъдеще. Процесът за ликвидацията му започна след атаката на "Хамас" в Израел. Това коментира анализаторът Мохамед Халаф в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви.

Той очаква в рамките на не повече от седмица САЩ да нападне Иран. Мохамед Халаф коментира и ситуацията в Израел и Ивицата Газа.

Познавам лично Николай Младенов и неговите възможности. Той беше в Ирак в най-тежките години на гражданската война, беше пратеник в Близкия изток, има много добри отношения с "Хамас", познава и процесите в Израел. Може да бъде и координатор, и модератор на мирния процес в Газа, смята Халаф. 

Разоръжаването на "Хамас" е най-сложният въпрос, защото останалите държави в арабския свят искат да са мироопазващи, а не мироналагащи, добави той. И припомни, че Катар е спонсор на "Хамас".

Според него предизвикателство за Николай Младенов ще бъде и несъгласието на Израел с част от имената в списъка на т.нар. технократско правителство, което българинът оглави, за да се гарантира мирният план. 

