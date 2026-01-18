Спец части пазят две фамилии след кървавата развръзка на любовен триъгълник в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежко криминално престъпление разтърси гръцкия регион Айтолоакарнания, след като 50-годишният президент на общността Литовуни, бе убит след засада край село Месариста.

Извършителят е поставил барикада на пътя, за да спре жертвата, след което е произвел три фатални изстрела с ловна пушка.

Разследващите органи разглеждат романтично съперничество като основна причина за убийството. Според информация на гръцки медии, 44-годишният мъж е имал връзка със съпругата на жертвата.

Властите са поставили под постоянна охрана домовете и на двете семейства поради сериозни опасения от кърваво отмъщение (вендета) между фамилиите. По информация на гръцката телевизия STAR, в района е разположено засилено полицейско присъствие, включително елитни части от OPKE (Специални екипи за борба с престъпността). Местните жители са инструктирани да избягват конфронтации, докато трае следствието и погребението на обществения лидер.

Жертвата, 50-годишният президент на местната общност Литовуни, е бил не само приятел, но и работодател на своя убиец.

Малко преди престъплението двамата мъже са били заедно в кафене в село Месариста. Вероятно именно там е възникнал последният конфликт, след който 44-годишният мъж е напуснал заведението първи. Извършителят е познавал отлично маршрута на жертвата. Той се е отправил към местността „Арванитис", където е устроил барикада на пътя.

Веднага след стрелбата 44-годишният мъж се е прибрал в дома си и лично се е обадил на полицията. Той е съобщил за убийството, посочил е точния си адрес и е поискал да бъде арестуван, без да оказва съпротива.