Тръмп използва митата, за да раздели Европа

Американският президент Доналд Тръмп използва заплахата си за налагане на мита върху осем европейски съюзници от НАТО в опит да раздели Европа, според Лаура фон Даниелс, старша изследователка от Германския институт за международни отношения и сигурност, който съветва германския Бундестаг, предаде ДПА.

"Тръмп прави това, защото може и защото Гренландия е за него важен "трофей", заявява Фон Даниелс.

Като налага тарифи на отделни европейски страни, Тръмп се опитва "да упражни максимален натиск и да раздели европейците, които досега бяха единни в кризата с Гренландия", добави тя.

През последните седмици се появиха спекулации, че Върховният съд на САЩ може скоро да се произнесе по спешните мита и потенциално да ограничи едностранните действия на Тръмп, отбелязва Фон Даниелс.

Обикновено правомощията по отношение на митата принадлежат на Конгреса на САЩ, но администрацията на Тръмп заобиколи конгресмените, като се позова на закон за национална извънредна ситуация от 1977 г., известен като Закон за международни извънредни икономически правомощия. Съгласно този закон президентът може да издава укази в кризисни ситуации, без да се обръща към Конгреса, предаде БТА.

Това отчасти може да обясни момента, в който Тръмп взе внезапното решение за митата, добавя Фон Даниелс. Друга възможна причина е преценената демонстрация на сила преди планираното пътуване на Тръмп до Световния икономически форум в Давос, който започва утре.

"Тръмп разчита на заплахи и унижение на собствените си съюзници, преди всичко Дания и Гренландия", отбелязва анализаторката. От гледна точка на сигурността и икономиката, според нея няма разбираеми причини за тази стъпка.

По-скоро Тръмп може би се опитва да подкопае единната позиция на "коалицията на желаещите", която защитава интересите на Гренландия и спазването на международното право.