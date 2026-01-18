Убиха 41-годишен българин в Кипър след скандал на улицата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Кипър разследват кърваво престъпление в района на Пея (окръг Пафос), при което е убит 41-годишен български гражданин.

Жертвата е постоянно пребиваващ в Кипър. Той е пътувал от Лимасол до Пея, придружен от още четирима души, с цел среща за „изясняване на лични отношения" с 30-годишен мъж. Разговорът е прераснал във физическа саморазправа. По време на боя 30-годишният мъж е извадил нож, с който е нанесъл смъртоносни прободни рани на 41-годишния българин.

Полицията в Пафос е отцепила района на Пея и провежда интензивни разпити на четиримата свидетели, придружавали жертвата, за да се установи точната причина за конфликта.

Властите разглеждат случая като предумишлено убийство, възникнало след ескалация на вражда. 30-годишният заподозрян е задържан. Очаква се по-късно днес медицинските власти да извършат аутопсия, която да потвърди броя и вида на раните.