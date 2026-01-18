Кюрдите са унищожили два моста, водещи към Ракка, завзели и ключов град

Официалната сирийска агенция САНА съобщи за унищожаването на два моста над река Ефрат, водещи към Ракка, извършено от окупиращите провинцията кюрдски бойци, които са изправени пред офанзива на правителствената армия, предаде Франс прес.

Според този източник, Сирийските демократични сили (СДС) са взривили последователно през нощта първо стария, а след това и новия мост, изолирайки бившия бастион на джихадистите от "Ислямска държава".

Сирийските въоръжени сили заявиха през нощта, че са поели контрола над стратегическия град Табка, намиращ се на пътя за Ракка, което е нова стъпка в настъплението им срещу кюрдските бойци, които се ползваха с де факто автономия в региона в продължение на повече от десет години.

Малко повече от година след като дойде на власт, ислямисткият президент Ахмед аш Шара разширява влиянието си върху нови части от страната. В петък той предостави на кюрдите безпрецедентни национални права, които обаче бяха счетени за недостатъчни от представителите на тази малцинствена група, пише БТА.

След стигането до задънена улица, сирийските правителствени сили изгониха техните бойци от Алепо миналата седмица, а след това ги принудиха да се оттеглят от районите на изток от града.

След като в петък бомбардира кюрдски позиции, армията настъпваше през целия вчераше ден ден, а днес Дамаск обяви, че контролира град Табка в провинция Ракка, който според кюрдските сили не е бил включен в споразумението за оттегляне.

"Сирийската армия контролира стратегическия град Табка в района на Рака, включително язовира на Ефрат, който е най-големият в Сирия“, заяви министърът на информацията Хамза Мустафа, цитиран от агенция САНА. Агенцията разпространи видео, на което според нея се виждат превозни средства на сирийските сили, влизащи в града, където армията по-рано съобщи, че е обградила кюрдските бойци, укрепили се в военно летище.

СДС обаче увериха, че са "предприели необходимите мерки за възстановяване на сигурността и стабилността" в този град, разположен на около 40 километра от Ракка, отбелязва АФП.