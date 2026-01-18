ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първа репетиция за Галата на КМГ за Пролетния фестивал през 2026 г.

КМГ

2004
Снимка: Китайска медийна група

На 17 януари се състоя първата репетиция на Галата за Пролетния фестивал на Китайската медийна група. Програмата съчетава разнообразни художествени форми, иновативни научно-технологични решения и модерен сценичен дизайн, съобщава КМГ. Темата на тазгодишната гала е „Галопирайки напред в Годината на Коня".

Галата черпи вдъхновение от традиционната китайска култура, като съчетава идеи, изкуство и технологии и разширява границите на художественото изразяване. Елементи, свързани с коня, ще присъстват в сценичните декорации, песните, танците и оперните изпълнения. Роботи отново ще се появят на сцената, демонстрирайки напредъка в науката и технологиите.

До официалното излъчване на Галата за Годината на Коня остават 30 дни. Режисьорският екип продължава интензивната подготовка, за да усъвършенства всички програми и детайли и да представи на зрителите една впечатляваща празнична гала програма, заедно посрещайки Пролетния фестивал.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

