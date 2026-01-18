Първа репетиция за Галата на КМГ за Пролетния фестивал през 2026 г.

На 17 януари се състоя първата репетиция на Галата за Пролетния фестивал на Китайската медийна група. Програмата съчетава разнообразни художествени форми, иновативни научно-технологични решения и модерен сценичен дизайн, съобщава КМГ. Темата на тазгодишната гала е „Галопирайки напред в Годината на Коня".

Галата черпи вдъхновение от традиционната китайска култура, като съчетава идеи, изкуство и технологии и разширява границите на художественото изразяване. Елементи, свързани с коня, ще присъстват в сценичните декорации, песните, танците и оперните изпълнения. Роботи отново ще се появят на сцената, демонстрирайки напредъка в науката и технологиите.

До официалното излъчване на Галата за Годината на Коня остават 30 дни. Режисьорският екип продължава интензивната подготовка, за да усъвършенства всички програми и детайли и да представи на зрителите една впечатляваща празнична гала програма, заедно посрещайки Пролетния фестивал.