Тайконавтите от „Шънджоу-20“ се срещнаха с медиите след завръщането си

Тримата тайконавти от мисията „Шънджоу-20" дадоха пресконференция в Пекин, което е първата им публична изява след успешното завръщане на Земята през ноември 2025 г., съобщава КМГ.

Екипажът, който през април 2025 г. беше изстрелян в Космоса, разказа как по време на подготвителните проверки преди спускането са открили пукнатини на външния слой на прозорец на капсулата. Те незабавно заснели повредата и изпратили данните на земята, което помогнало на наземните екипи да анализират ситуацията.

Астронавтите подчертаха важността на обширната им аварийна подготовка и силната подкрепа от страна на наземните космически специалисти, което осигурило безопасното им завръщане. Отличителен момент е, че Чън Дун вече е първият китайски тайконавт с над 400 дни общ престой в орбита след три мисии в Космоса.

Членовете на екипажа споделиха още впечатления от над шестмесечния си престой на борда на китайската космическа станция и изразиха надежда това да вдъхнови повече млади хора да се включат в изследването на Космоса.