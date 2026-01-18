Индонезийски спасителни екипи откриха отломките на изчезнал малък самолет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спасителните екипи съобщиха, че са открили останки от малък самолет, изчезнал вчера в източната част на Индонезия, засега няма следи от десетте души, които са били на борда, предадоха Франс прес и ДПА.

Вчера следобед властите загубиха връзка с турбовитловия самолет на авиокомпанията Indonesia Air Transport, излетял от Джокякарта към Макасар.

Спасителните екипи са идентифицирали отломките, които изглежда са от фюзелажа, задната част и прозорците на самолета, съобщи на пресконференция Мухамад Ариф Ануар, ръководител на агенцията за търсене и спасяване в Макасар, предаде БТА.

За да бъдат открити пътниците, е била изпратена и спасителна единица по въздух, добави той.

Самолетът е превозвал трима служители на министерството на морските въпроси и рибарството, които са били на мисия за въздушно наблюдение на ресурсите в региона, както и седем членове на екипажа. Общо над 1000 души участват в издирването.

Самолетът се е разбил на планината Булусараунг, в националния парк Бантимурунг-Булусараунг, граничещ с града, уточни Мухамад Ариф Ануар.