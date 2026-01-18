Стартира президентският вот в Португалия

Португалците започнаха да гласуват на първия тур на президентските избори, в които кандидатът от крайната десница Андре Вентура може да потвърди нарастващата си популярност, като се класира за втория тур, предаде Франс прес.

Избирателните секции отвориха вратите си за 11-те милиона избиратели в Португалия и в чужбина в 8 часа местно време, а прогнозите за резултатите ще станат известни в 20:00 часа, предаде БТА.

Според последните проучвания Андре Вентура, председател на крайнодясната "СТИГА!" ("ШЕГА!" на португалски) може да излезе начело в тези избори, но 43-годишният депутат има много малки шансове да спечели втория тур, насрочен за 8 февруари.

След седмици на изключително оспорвана надпревара кандидатът на социалистите Антонио Жозе Сегуро води с малка преднина пред либералния евродепутат Жоао Котрим Фигейредо в съревнованието за второто място.

От рекордните 11 кандидати още двама също имат шансове да отидат на втори тур. Това са Луиш Маркеш Мендеш от десноцентристкия правителствен лагер и Енрике Гоувея е Мело, бивш адмирал, явяващ се като независим кандидат.

Победителят на изборите ще наследи консерватора Марсело Ребело де Соуза, който спечели два пъти още на първи тур. От демократичните промени в Португалия досега само веднъж президентски избори са достигали до балотаж - през 1986 г.

Вентура е единственият кандидат, който е участвал в предишните президентски избори през 2021 г. Тогава той получи 11,9% от гласовете, или близо 500 000 гласа, и се класира на трето място. Оттогава партията му непрекъснато печели подкрепа в изборите, като спечели 22,8% от гласовете и 60 депутати на парламентарните избори през май миналата година, изпреварвайки Социалистическата партия като първа опозиционна партия.

"Нов солиден резултат за крайната десница би потвърдил нейното господство в политическия пейзаж" и би отбелязал нова глава в "продължаващата битка в десницата между традиционната центристка десница и възникващата крайна десница", обобщава аналитичната агенция "Тенео".

Вентура приключи кампанията си, като призова другите десни партии да не му „пречат“ в евентуален втори тур срещу социалистическия кандидат.

Избран чрез всеобщо гласуване за мандат от пет години, който може да бъде удължен само веднъж, португалският президент няма изпълнителни правомощия, но може да играе ролята на арбитър в случай на криза, като има право да разпусне парламента и да свика парламентарни избори, припомня АФП.