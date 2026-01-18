Двама убити при руски удар с дронове тази нощ в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души са убити и десетки ранени при масирана руска атака с дронове срещу Украйна през нощта, заяви в "Екс" президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Обект на нападението са били Сумска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Хмелницка и Одеска област. В атаката са участвали над 200 дрона, предаде БТА.

Над 200 000 потребители в контролираната от Русия част на украинската Запорожка област са останали без електроенергия след украински удар с дронове вчера, съобщи назначеният от Москва губернатор. В изявление, публикувано в "Телеграм", Евгений Балицки заяви, че се работи по възстановяването на електроснабдяването, но почти 400 населени места остават без ток.

Температурите в югоизточната част на областта, около 75% от която е под контрола на Русия, са значително под нулата.

Русия често бомбардираше енергийната инфраструктура на Украйна през почти четиригодишната война, причинявайки ежедневни прекъсвания на електрозахранването, а тази зима нанесе удари и срещу отоплителните системи, припомня Ройтерс.

Отделно, в планинския кавказки регион Северна Осетия са пострадали две деца и един възрастен. Те са били ранени, когато украински дрон е ударил жилищна сграда в град Беслан, съобщи регионалният губернатор.