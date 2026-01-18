ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха 37 000 къса цигари без бандерол

Времето София -1° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22112994 www.24chasa.bg

Крал Абдула с покана за Съвета за мир за Газа

1028
Ивицата Газа. Снимка Архив

Външното министерство на Йордания днес съобщи, че крал Абдула е получил покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да се присъедини към така наречения Съвет за мир за Газа, предаде Ройтерс.

Дипломатическото ведомство в Аман  заяви, че в момента разглежда свързаните документи в рамките на вътрешните правни процедури на страната.

Съветът ще контролира временното управление на Газа, където от октомври е в сила нестабилно примирие, пише БТА.

Израел възрази срещу сегашния състав на Съвета. Възраженията на премиера Бенямин Нетаняху изглежда се фокусираха по-специално върху включването в комисията на турския външен министър Хакан Фидан и високопоставения катарски дипломат Али Тауади, отбелязва ДПА.

Турция и Катар критикуваха остро войната, водена от Израел в Газа срещу палестинската екстремистка групировка "Хамас".

Ивицата Газа. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)