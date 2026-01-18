Хиляди фенове на Grateful Dead се събраха в Сан Франциско, за да почетат китариста на групата Боб Уиър

Хиляди хора се събраха в събота в „Сивик център" в Сан Франциско, за да почетат Боб Уиър, легендарния китарист и основател на Grateful Dead, който почина миналата седмица на 78-годишна възраст, предава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Музикантите Джоан Баез и Джон Майер изнесоха речи на импровизирана сцена, след като четирима будистки монаси откриха събитието с молитва на тибетски език. Феновете носеха дълги червени рози, като някои от тях ги поставяха на олтар, украсен с фотографии и свещи. Те написаха бележки на цветна хартия, в които изразяваха любовта си към Боб Уиър и му благодариха за всичко.

Няколко души го помолиха да поздрави колегата си певец и китарист Джери Гарсия и бас китариста Фил Леш, също основатели на групата, които напуснаха този свят. Гарсия почина през 1995 г., а Леш – през 2024 г.

„Тук съм, за да почета Боб Уиър", каза Рути Гарсия, която няма родствена връзка с Джери и е фенка от 1989 г. „Да го почета и да му помогна да се прибере у дома."

Съботното празненство събра много фенове с дълги расти, облечени в цветни дрехи, някои от които на преклонна възраст. Имаше и млади двойки, мъже на 20 години и баща, който доведе 6-годишния си син, за да предаде на следващото поколение любовта към живата музика.

Роденият в района на Сан Франциско Боб Уиър се присъединява към Grateful Dead – първоначално Warlocks – през 1965 г. в Сан Франциско, когато е едва на 17 години, припомня Асошиейтед прес. Той пише и пее вокалите на класическите песни на групата, включително Sugar Magnolia, One More Saturday Night и Mexicali Blues. Обикновено се смяташе, че изглежда по-малко разчорлен от другите членове на групата, въпреки че в по-късните си години си остави дълга брада като тази на Гарсия.

Grateful Dead свиреха музика, която съчетаваше блус, джаз, кънтри, фолк и психеделика в дълги импровизационни джем сешъни. Концертите им привличаха запалени фенове, които ги следваха по турнетата. Групата продължи да свири десетилетия след смъртта на Гарсия, превръщайки се в Dead & Company с Джон Майер.

Смъртта на Уиър бе обявена на 10 януари в неговия Инстаграм профил. В съобщението се казваше, че той е победил рака, но е починал от проблеми с белите дробове. Неговата съпруга и двете му дъщери присъстваха на събитието в събота.

Смъртта му е била внезапна и неочаквана, каза дъщеря му Моне Уиър, но той винаги е искал музиката и наследството на групата да го надживеят.

Американската музика, според него, можела да обедини хората, каза тя.

„Шоуто трябва да продължи", каза Моне Уиър.