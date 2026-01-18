Тръмп тръгва към Европа с огромна делегация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 3000 политици и представители на бизнеса от над 130 държави ще участват в годишната среща на Световния икономически форум (WEF) в Давос, която започва утре, съобщава „Гардиън".

Организаторите обявиха, че се очаква най-голямата американска делегация в историята на форума, начело с президента на САЩ Доналд Тръмп. В състава ѝ влизат държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията Хауърд Лутник, министърът на енергетиката Крис Райт и търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър. В Давос ще присъства и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, смятан за потенциален кандидат за президент на Демократическата партия.

Форумът ще се проведе от 19 до 23 януари 2026 г. в Давос-Клостерс, Швейцария, под мотото „Духът на диалога". Целта на срещата е преминаване от реактивно управление на кризи към дългосрочно международно сътрудничество на фона на задълбочаващата се геополитическа фрагментация.

Дискусиите ще бъдат съсредоточени върху пет основни теми: сътрудничество в разделен свят, нови източници на икономически растеж, инвестиции в хората, отговорни иновации и изкуствен интелект, както и климат и енергиен преход.

Сред потвърдилите участие са председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президентът на Франция Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, китайският премиер Ли Цян, президентът на Украйна Володимир Зеленски и аржентинският президент Хавиер Милей. Очакват се още генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева и президентът на Световната банка Аджай Банга.

В Давос ще присъстват и водещи фигури от технологичния и финансовия сектор, сред които Илон Мъск, Сам Алтман, Сатя Надела и Джейми Даймън.

По време на форума ще бъдат представени ключови доклади, включително Global Risks Report 2026, Global Cooperation Barometer 2026 и Chief Economists Outlook, които ще очертаят основните икономически и геополитически тенденции за 2026 г.