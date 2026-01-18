ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватия: Съюзниците в НАТО трябва да се уважават ...

Сблъсъци в Минеаполис на събитие на инфлуенсъра Джейк Ланг

3452
снимка: РОЙТЕРС

Сблъсъци и безредици избухнаха в Минеаполис по време на събитие, организирано от консервативния инфлуенсър Джейк Ланг.

Ланг, който беше сред участниците в атаката срещу Конгреса на САЩ на 6 януари 2021 г. и получи амнистия от Доналд Тръмп, обяви, че организира „поход срещу корупцията". В рамките на събитието той планираше да изгори Корана, което доведе до сериозни напрежения.

Около 20 души, поддръжници на Ланг, се събраха на мероприятието, но бяха заобиколени от няколкостотин контрапротестиращи. Напрежението ескалирало, когато контрапротестиращите започнали да замерят Ланг с различни предмети, което принудило полицията да го изведе за неговата безопасност.

В отговор на протестите Доналд Тръмп заплаши да активира Закона за въстанията, който му дава правото да разположи войници на активна служба в страната за справяне с вътрешни безредици, съобщава Нова тв.

снимка: РОЙТЕРС

