ДЕА от години следяла временния президент на Венецуела Делси Родригес

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес е в полезрението на Американската агенция за борба с наркотиците (АБН/DEA) от години, а през 2022 г. е обявена за "приоритетна цел", съобщава Асошиейтед прес. Позовавайки се на документи, с които разполага, АП отбелязва, че "приоритетна цел" е определение, което ДЕА използва за заподозрени, за които се смята, че имат "значително влияние" върху търговията с наркотици.

ДЕА е събрала подробно досие за Родригес, датиращо поне от 2018 г., в което са описани нейни предполагаеми участия в престъпления - от трафик на наркотици до контрабанда на злато. Според документацията поверителен информатор е съобщил в началото на 2021 г., че Родригес е използвала хотели на карибския остров Маргарита като прикритие за пране на пари. Твърди се също, че тя е била свързана и с един от предполагаемите основни посредници на венецуелския лидер Николас Мадуро - Алекс Сааб, арестуван от американските власти през 2020 г. по обвинения в пране на пари, пише БТА.

Американското правителство обаче никога не е повдигало официално обвинения срещу Родригес. За разлика от други фигури от вътрешния кръг на Мадуро, тя не е сред десетките, обвинени от САЩ в трафик на наркотици.

В отговор на запитване от АП дали президентът Доналд Тръмп има доверие на Родригес, Белият дом заявява, че по-рано Тръмп вече е посочил, че е провел "много добър разговор" с временната президентка на Венецуела в сряда, 14 януари. Ден по-късно Делси Родригес се срещна в Каракас с директора на ЦРУ Джон Ратклиф.

След залавянето на Мадуро Тръмп публично похвали Родригес, определяйки я като "страхотен човек". Американският президент поддържа контакт с нея, включително чрез държавния секретар Марко Рубио. Тръмп си представя Родригес като защитник на американските интереси във Венецуела, където средата остава нестабилна след управлението на Мадуро, отбелязва още АП.

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо също коментира случая, след като се срещна с Тръмп в Белия дом, настоявайки за по-силна подкрепа от САЩ за демокрацията във Венецуела. "Американската съдебна система разполага с достатъчно информация за нея. Профилът ѝ е доста ясен", заяви Мачадо, визирайки Делси Родригес.