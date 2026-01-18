Армията завзе големи нефтени и газови находища в източна Сирия

Сирийските войски, които се сражават срещу подкрепяните от САЩ сили, водени от кюрдите, превзеха нефтеното находище Омар, най-голямото в страната, и газовото находище Коноко в източната провинция Дейр аз Зур, докато съюзени с тях арабски племенни сили напредваха в богатата на нефт област по границата с Ирак, съобщиха официални лица и източници от службите за сигурност, цитирани от Ройтерс.

Превземането на нефтените находища, разположени на изток от река Ефрат – основен източник на приходи за кюрдските сили – беше сериозен удар за групата, която според официални представители лишаваше държавата от ресурсите, използвани от милицията, пише БТА.

Сирийската армия продължи настъплението си в населените преобладаващо от араби райони в североизточна Сирия, контролирани от подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили (СДС), въпреки призивите на САЩ да спре настъплението си.

Източник от правителството заяви, че силите, водени от кюрдите, са били победени след настъпления, водени от бойци от арабски племена, което позволи на правителството и неговите съюзници да навлязат в територия с дължина над 150 км по източния бряг на Ефрат, простираща се от Багуз близо до иракската граница към ключови градове, включително Ал Шухайл и Бусайра.

Късно вчера армията също така пое контрола над северния град Табка и съседния язовир, както и над големия язовир "Свобода", по-рано известен като язовир "Баас", западно от Ракка.

Сирийските кюрдски власти не са потвърдили загубата на тези стратегически обекти и все още не е ясно дали боевете продължават, отбелязва Ройтерс.