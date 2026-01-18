Хиляди излязоха на протест в Нови Сад

Няколко хиляди души излязоха снощи на протест под надслов „Какво означава победата“, организиран от сръбски студенти, снощи в Нови Сад, Северна Сърбия, съобщава сръбската редакция на регионалната телевизия Ен 1.

Протестът се състоя на Площада на свободата в центъра на града, като според кадри на местни телевизии площадът е бил преизпълнен. Студентите организатори заявиха, че с този протест се отбелязва началото на нов етап в развитието на студентското движение и е първият протест откакто през декември събраха, по техни твърдения, близо 400 000 подписа в акцията „Разпиши победата“. Сръбският президент Александър Вучич коментира по-късно обаче, че според него реалният брой на събраните подписи е под 20 000.

Снощният протест е продължение на масовите антиправителствени протести, които се провеждат в цялата страна повече от година, след като на 1 ноември 2024 г. в Нови Сад се срути бетонната козирка на местната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен, припомня БТА.

„Смятаме, че един от лековете за възстановяване на доброто име на институциите, за спиране на разрушаването на правовата държава и нарушаването на човешките права, е лустрацията“, каза студент от Философския факултет в Нови Сад на студентския протест „Какво означава победа“ в Нови Сад.

Той обясни, че лустрацията е механизъм, чрез който се установява личната отговорност и на онези висши служители, които са отговорни за нарушаване на човешките права и злоупотреба със служебното си положение, се налага забрана да заемат обществени длъжности.

Движението на протестиращите студенти каза по-рано, че ще участва в следващите парламентарни избори в Сърбия, а снощи представиха и част от политическата си програма – лустрация, както и закон за произход на имуществото. Студентите казаха снощи също, че планират предизборна кампания, организация на трибуни из цялата област Войводина, в която се намира и Нови Сад и ще разговарят с гражданите за проблемите им.

Снощи студентите обявиха и следващата си акция – протест в сръбската столица Белград на 27 януари.