Огромен пожар отне живота на 6 души в Карачи и унищожи търговски център

Пожарникарите в най-големия град в Пакистан днес се бориха с огромен пожар, който отне живота на шестима души и превърна части от търговски център в руини в историческия център на Карачи, съобщи Ройтерс.

Видеозаписи показаха пламъци, издигащи се от сградата, докато пожарникарите се мъчеха през нощта да предотвратят опасността огнената стихия да се разпространи в гъсто населения бизнес район. Стотици хора се събраха около сградата, включително отчаяни собственици, чиито магазини бяха изпепелени.

Пожарът избухна вчера вечерта, като спасителните служби получиха сигнал в 22:38 ч., че магазините на партерния етаж в "Гул Плаза" са в пламъци.

"Когато пристигнахме, пожарът от партерния етаж се беше разпространил към горните етажи и почти цялата сграда вече беше в пламъци", каза пред Ройтерс говорителят на противопожарната служба Хасанул Хасеб Кхан, предаде БТА.

Полицейският лекар д-р Сумайя Сайед каза, че шест тела са били докарани в Гражданската болница в Карачи, а 11 души са били ранени.

На кадри от вътрешността на мола се виждат останки от изгорели магазини и ярко оранжево сияние от пламъците, които продължават да горят из цялата сграда.

Местните медии съобщиха, че части от сградата са започнали да се срутват и спасителните екипи се опасяват, че цялата конструкция може да рухне.