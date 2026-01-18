Хърватия: Съюзниците в НАТО трябва да уважават това, че Гренландия е част от Дания

Съюзниците в НАТО трябва да се уважават взаимно и да уважават това, че Гренландия е част от Дания, заяви хърватското правителство в прессъобщение, цитирано от хърватския вестник „Ютарни лист“.

Вчера американският президент Доналд Тръмп заплаши страните, изпращащи свои войници в Гренландия, че ще им наложи нови мита, ако „не бъде постигнато споразумение за пълна продажба на Гренландия“. Той заплаши Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия, че 10-процентни мита ще влязат в сила от 1 февруари и до 1 юни може да станат 25-процентни. Европейските лидери веднага осъдиха изказването. Френският президент Еманюел Макрон заклейми хода на Вашингтон като „недопустима заплаха“ и обеща единен европейски отговор, предаде БТА.

„В този контекст изразяваме солидарност с Дания и народа на Гренландия“, пише в съобщение на хърватското правителство. „Не сме съгласни с налагането на каквито и да било мита, които биха нарушили баланса на търговските отношения между Европейския съюз и САЩ и биха отслабили трансатлантическото партньорство в условията на многобройни глобални предизвикателства“.

Посочва се още, че Хърватия залага на единна и координирана европейска позиция, в случай че заплахите бъдат изпълнени.

„С оглед на притесненията на САЩ, свързани със сигурността на района на Арктика, част от който е и Гренландия, вярваме, че с диалог може да се намери решение, което да гарантира сигурността на САЩ, както и териториалната цялост на Дания“, се отбелязва в съобщението.