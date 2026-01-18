Датският външен министър започва обиколка в Европа за Гренландия

Датският министър на външните работи Ларс Льоке Расмусен започва дипломатическа обиколка в Норвегия, Великобритания и Швеция, съобщи Франс прес, позовавайки се на изявление на министерството в Копенхаген.

Днес Расмусен ще бъде в Осло, утре ще посети Лондон, а в четвъртък - Стокхолм.

Обиколката започва на фона на изострено напрежение, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши осем държави - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия - с нови мита заради противопоставянето им на намеренията на САЩ да поемат контрола над Гренландия, предаде БТА.

Тръмп обвини тези страни, които са съюзници в НАТО, че водят "много опасна игра", след като изпратиха десетки военни в Гренландия, предаде БТА.

"В един нестабилен и непредсказуем свят Дания се нуждае от близки приятели и съюзници (...). Всички сме съгласни с необходимостта да се засили ролята на НАТО в Арктика. Радвам се, че ще обсъдим как да постигнем това", заяви Расмусен.

В Брюксел днес е насрочена извънредна среща на посланиците на Европейски съюз. Очаква се и френският президент Еманюел Макрон да проведе разговори с европейските си партньори заради безпрецедентната криза между членове на НАТО.

Тръмп аргументира искането си САЩ да поемат контрола над Гренландия с необходимостта от гарантиране на американската национална сигурност и засиленото присъствие на Русия и Китай в Арктика. Той заяви, че от 1 февруари ще въведе нови мита за осемте държави, които ще останат в сила, докато "не бъде сключено споразумение за пълната и цялостна продажба на Гренландия". По думите му митническата ставка може да нарасне до 25% от 1 юни.

В събота няколко хиляди души протестираха в Копенхаген и в столицата на Гренландия - Нук, срещу плановете на Тръмп, заявявайки, че "Гренландия не е за продан". Според проучване от януари 2025 г. 85% от гренландците са против присъединяване към САЩ, а едва 6% го подкрепят.

Междувременно външният министър на Нидерландия Давид ван Вел определи заплахите на Тръмп за нови мита като "шантаж".

"Това, което прави, е изнудване (...) и не е необходимо. Не помага нито на НАТО, нито на Гренландия", заяви Давид ван Вел, цитиран от Ройтерс. Той подчерта, че европейската мисия в Гренландия цели да демонстрира готовността на Европа да помогне за защитата на острова и се обяви против обвързването на въпроса за Гренландия с търговските отношения.