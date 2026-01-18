Си Ен Ен: Николай Младенов – човекът с почти невъзможна мисия

Когато Румяна Бъчварова беше едва отскоро на новия си пост като посланик на България в Израел, тя отиде да посети своя сънародник Николай Младенов в Йерусалим.

Той я заведе на Елеонския хълм, откъдето се открива гледка към Стария град на Йерусалим.

„Това малко място е крайъгълният камък на всички конфликти тук", казал Младенов на Бъчварова. „Но виж колко е красиво."

Така започва статията си Тал Шалев от "Си Ен Ен", която е посветена на бившият министър на външните работи Николай Младенов, който вече е Върховен представител за Газа.

По това време Младенов вече беше няколко години на поста специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток — длъжност, която исторически се възприема като символична и с ограничено въздействие. Предишните дипломати на този пост обикновено издаваха изявления, осъждащи разширяването на израелските селища на окупирания Западен бряг и подчертаваха необходимостта от решението за две държави. Въпреки това, те имаха малко реално влияние върху един непримирим конфликт, често пренебрегван от Израел, и не успяваха да предизвикат промяна сред палестинците. Идваха и си отиваха, без да оставят следа.

Младенов обаче встъпи в длъжността с различна перспектива, успявайки да изгради доверени отношения както с израелски, така и с палестински официални представители. Българският политик и дипломат вече беше назначен за министър на отбраната на страната си на 37-годишна възраст, а няколко месеца по-късно стана министър на външните работи — пост, който заемаше в продължение на три години. Преди да пристигне в Йерусалим през 2015 г., той беше специален представител на ООН за Ирак, а по-рано в кариерата си — член на Европейския парламент.

53-годишният Младенов е изправен пред може би най-трудната си задача досега. Като новообявен Върховен представител за Газа, той ще бъде ключовата връзка между „Съвета за мир" на президента на САЩ Доналд Тръмп и технократичен комитет, съставен от палестински представители, който трябва да управлява опустошения анклав. Той трябва да превърне посредничения от САЩ 20-точков план за прекратяване на огъня, в който липсват ключови детайли, в работеща програма, способна да възстанови Газа, да разоръжи „Хамас" и да управлява два милиона души.

И всичко това трябва да бъде приемливо за израелците, палестинците и американците, за да проработи.

Наред с него в Съвета за мир — макар и без преки отговорности към комитета — ще бъдат държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Къшнър и бившият британски министър-председател Тони Блеър, съобщи Белият дом.

Без много публичност Младенов се срещна миналата седмица с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и с високопоставени палестински представители, докато се подготвяше за предстоящата си задача.

Младенов отказа да коментира новата си роля. Когато в сряда Уиткоф обяви началото на втората фаза на примирието, Младенов сподели повторно съобщението му, но не направи собствено изявление.

Но той със сигурност е съзнавал какво предстои, когато е публикувал новогодишно послание в X.

„С навлизането ни в 2026 г. нека се надяваме, че това ще стане година, в която здравият разум надделява, правилата се спазват, фактите тежат повече от лозунгите, а силата се измерва не с безразсъдна ескалация, а с премислена сдържаност и мъдри решения", написа той.

Когато Младенов пристига в Йерусалим преди малко повече от десетилетие, първоначално е поразен от това колко незначима изглежда длъжността му, според интервю за New York Times, дадено, когато напуска поста в края на 2020 г. Но Младенов започва да пътува непрекъснато между ключовите играчи — срещайки се с израелците, с Палестинската автономия на окупирания Западен бряг и с „Хамас" в Газа — и да представя месечния си доклад пред Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, както изисква мандатът му.

По време на мандата си в Йерусалим той рядко попадаше в заглавията, но зад кулисите беше активен, особено заедно с Египет, в бързото овладяване на поредица от ескалации между Израел и „Хамас".

„Проработи. Отново", написа той веднъж в текстово съобщение, след като 24-часово изостряне на напрежението беше потушено.

Всички харесват Младенов — не само в Израел, но и в целия Близък изток. Той успя да спечели пълното доверие на всички страни, което е изключително рядко", заяви тази седмица високопоставен израелски представител пред CNN. „Той говори по позитивен и конструктивен начин, избягва да се зацикля върху негативите и работи подредено и прозрачно с всички, без излишни усложнения. Той е честен посредник, който разбира чувствителността на всички страни."

Сред палестинците оценките са по-нюансирани. Ксавие Абу Ейд, политически анализатор, който преди е работил като съветник в Департамента по преговорите на ООП, призна професионализма на Младенов.

„Той винаги е бил възприеман като много сериозен човек, който познава досиетата в детайли. Не беше от онези пратеници или дипломати, които разчитат прекалено много на съветници или на хора, които им казват какво да говорят", каза той.

Но Абу Ейд също така заяви пред CNN, че според него Младенов прекалено много се е придържал към израелската позиция, като е бил по-загрижен за имиджа на Израел, отколкото за нарушенията на човешките права, понесени от палестинците.

„Той се грижеше за палестинците, но повече се грижеше за израелците", каза Абу Ейд.

Някои в дипломатическата общност в Йерусалим са на същото мнение, смятайки, че Младенов прекалено е пренебрегвал Палестинската автономия (ПА) — структурата, създадена през 90-те години като част от международните усилия за решаване на конфликта, която и до днес има известен административен контрол над части от Западния бряг.

По-благосклонен прочит на решенията на Младенов би стигнал до извода, че той е насочвал енергията си към по-динамичните фактори в рамките на своя мандат. Но също така е факт, че за израелския министър-председател Бенямин Нетаняху беше изгодно най-високопоставеният представител на ООН в региона да развива отношения с „Хамас" за сметка на Палестинската автономия (ПА). Разделеното палестинско ръководство отслабваше палестинската кауза на международната сцена.

Но макар този неофициален подход на Израел към „Хамас" да се срина с атаките от 7 октомври 2023 г., в Рамала — седалището на ПА — все още съществуват опасения, че новият технократичен комитет може да се окаже пореден начин за разделяне на палестинците чрез създаването на съперничещи си центрове на власт.

„Палестинската автономия като временна власт съществува от последните 32 години, а сега има и (нова) власт в Газа... която също е временно устройство до 31 декември 2027 г. Така че въпросът за нас, след като вече имаме две временни власти, е как реално да свържем двете, за да постигнем решение с две държави", заяви бившият министър-председател на ПА Мохамад Щайе в гласово съобщение до CNN.

Много палестинци са скептични и по отношение на продължаващите връзки на Младенов с Обединените арабски емирства, където той заема поста генерален директор на Дипломатическата академия „Анвар Гаргаш", фокусирана върху международните отношения и дипломацията. През последните си месеци в Йерусалим като представител на ООН Младенов беше сред застъпниците на Авраамовите споразумения, с които Израел нормализира отношенията си с ОАЕ и с други държави. Палестинците възприеха мирното споразумение от 2020 г. като предателство, тъй като то заобиколи стремежите им към държавност, които трябваше да бъдат предварително условие за регионалната интеграция на Израел.

Поддръжниците на споразуменията обаче твърдят, че те подчертават това, което мнозина смятат за една от силните страни на Младенов: готовността му да възприема нови подходи.

„Мисля, че той е много практичен", каза бившият посланик на САЩ в Израел Дан Шапиро. Двамата работеха заедно през 2015 и 2016 г., когато Младенов демонстрира готовността си да прескача бюрократичните пречки, за да свърши работата. „Той е много по-малко ограничен от, или обвързан с, бюрократичните процедури, отколкото с постигането на резултати. Ще отиде навсякъде и ще разговаря с всеки и ще настоява тези разговори да бъдат насочени към конкретни резултати", каза Шапиро, който сега е старши научен сътрудник в аналитичния център „Атлантически съвет".

Но почти всички, с които медията е разговаряла, отправиха едно и също ясно предупреждение: способността на Младенов да изгражда отношения в миналото не гарантира успех в новата му роля. Без изградена инфраструктура около себе си, той трябва незабавно да се заеме с най-трудните задачи в рамките на новоразвиващата се втора фаза на посредниченото от САЩ споразумение.

Три месеца след влизането в сила на примирието, „Хамас" не е направил никакъв ход за разоръжаване, което е попречило на разполагането на международни сили за сигурност в Газа; съществуват също опасения относно истинските намерения на Израел за по-нататъшно военно изтегляне от ивицата. Младенов също така трябва да измисли как да премине Газа от почти две десетилетия управление от „Хамас" към палестинския технократичен комитет под негово пряко ръководство.

От своя страна „Хамас" приветства създаването на комитета и заяви в изявление, издадено от Басем Наим, високопоставен представител, че е готов да предаде администрацията на Газа и да улесни работата на комитета.

Бивш високопоставен израелски служител по сигурността обаче изрази скептицизъм.

„Не очаквам този опит да успее", каза бившият служител, който е работил с Младенов в ООН. „Той има силна способност да изгражда доверие. Но от израелска гледна точка е ясно, че той също има близки връзки с „Хамас", което ще затрудни налагането на каквото и да е и принуждаването им да се откажат от властта."

В крайна сметка вероятно политическата воля и действията на ключовите играчи в добронамерен дух ще определят успеха на Младенов в новата му роля, но тези, които го познават, вярват, че ако той се провали, това няма да е за липса на усилия.

„Той не избира лесните решения или лесната политическа линия". Той е смел човек.", казва Бъчварова за него.