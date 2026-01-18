Вицеканцлерът на Германия: Няма да се поддадем на шантажа на Тръмп по отношение на Гренландия

Германия и нейните европейски партньори няма да се поддадат на „шантажа“ на Доналд Тръмп, заяви днес германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл. Изказването му е в отговор на вчерашната заплаха на американския президент, че ще наложи допълнителни мита върху вноса от осем европейски страни, в това число и Германия, които не подкрепят плана му за придобиване на Гренландия, предаде Ройтерс.

Германия винаги ще протяга ръка към САЩ, за да намери общи решения, но Берлин не може да се съгласи с Вашингтон по този въпрос, заяви Клингбайл в изявление.

„И така, много ясният сигнал е: няма да се поддадем на изнудване и ще има европейски отговор“, добави той, цитиран от БТА.

Междувременно Асоциацията на германското машиностроене (VDMA) изрази остра позиция срещу плановете на американския президент Доналд Тръмп да използва митата, за да окаже натиск върху Дания да продаде контрола над Гренландия на САЩ, призовавайки Европа да не се поддава на неговите искания.

„Ако ЕС отстъпи тук, това само ще насърчи президента на САЩ да отправи следващото абсурдно искане и да заплаши с нови мита“, заяви днес Бертрам Кавлат, президент на асоциацията.

„Силно спорни политически цели се свързват с икономически санкции по неприемлив начин“, коментира Волкер Трайер, специалист по външна търговия в Германска индустриално-търговска камара (DIHK).

И двамата представители на германския бизнес призоваха за единна реакция от страна на Европейския съюз.

Подобни европейски мерки може да включват Инструментът на ЕС срещу принудата (ACI), който позволява на блока да отвърне на трети страни, които оказват икономически натиск върху страните членки на ЕС да променят политиките си и предлага широк обхват от мерки. Той позволява на ЕС да ограничи достъпа до търгове за обществени поръчки за компании от трети страни и да предприема действия, засягащи търговията с услуги или инвестициите, посочва Ройтерс.