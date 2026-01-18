Върнаха книга в библиотеката след 46 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Книга беше върната в библиотеката след 46 години, придружена с извинителна бележка. Неизвестен изпрати по пощата книгата до калифорнийска библиотека, пише UPI.

В началото на януари библиотекарката на окръг Сан Диего Каси Калдевин отвараря пакета и открва вътре отдавна чакана книга - копие на „Невероятното пътешествие“ от Шийла Бърнфорд.

Томът е трябвало да бъде върнат на рафта на библиотеката на 20 май 1980 г., но е значително забавен при транспортиране. Очевидно смутен от това, анонимният подател е включил бележка: „Извинете за закъснението“ и нарисувано на ръка усмихнато лице.

Калдевин отбеляза, че адресът на клона се е променил през годините, така че подателят вероятно е трябвало да проведе разследване, за да се увери, че книгата е изпратена на правилното място, съобщи бТВ.

„Никога не е твърде късно да върнете библиотечни материали. Библиотеката вече не начислява такси за закъснение“, напомниха от институцията.