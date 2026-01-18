Групата германски войници се изтегля от Гренландия, съобщават немски медии

Вчера все още се говореше, че германските войници ще останат по-дълго от планираното в Гренландия, но се случи друго - тайно отпътуване на групата на Бундесвера, без предупреждение, обявяване или друго, съобщи вестник "Билд". Вестникът отбеляза, че говорителят на мисията на място не е отговорил на искане за коментар и обаждания, а също, че няма реакцията и от страна на германското правителство.

Малко по-късно обаче новината беше потвърдена пред ДПА от говорител на Бундесвера, който заяви, че германският военен разузнавателен екип от 15 войници, изпратен наскоро в Гренландия, днес напуска арктическия остров и ще отпътува за Копенхаген, предаде БТА.

Според информация на "Билд" заповедта за оттегляне е била дадена рано тази сутрин от Берлин, без да се обясни на войниците каква е причината. Всички планирани задачи е трябвало да бъдат отменени набързо.

Командващият групата адмирал Щефан Паули е обяснил вчера, че с датчаните и другите са били обсъдени възможности за по-нататъшно сътрудничество на място, докладвали са за това на Берлин и чакали отговор какво ще бъде одобрено, за да обсъдят следващите стъпки с датчаните.

Но очевидно това не се е случило: в 8.30 ч. тази сутрин местно време войниците вече са били на летището с багажа си.

Засега остава неясно дали Германия изтегля войниците си под влияние на обявените от американския президент Доналд Тръмп наказателни мита срещу противниците на агресивната му политика по отношение на Гренландия или има други причини за изтеглянето им, пише "Билд".

Петнадесетте войници от сухопътните войски, военновъздушните и военноморските сили пристигнаха в Гренландия в петък като част от разузнавателна мисия на страните от НАТО по покана на Дания. Целта беше учение, както и проучване на други възможности за учения и разполагане на войски.

Мисията започна, след като в сряда срещата между външните министри на Дания, Гренландия и САЩ във Вашингтон се провали, отбелязва "Билд".