Над 3200 българи с имоти в Гърция - как да платят по-малко данъци и да избегнат глоби

Властите планират да съберат 2,3 млрд. евро

Приблизително 7 милиона собственици на имоти в Гърция, между които и много български граждани, ще получат новите данъчни известия за ENFIA (единен данък върху собствеността на недвижими имоти) през февруари 2026 г. Общата сума от налога, която се очаква, е около 2,3 милиарда евро.

Според справка на НАП към края на 2024 г. 3228 сънародници са декларирали имот в Гърция. С колко са се увеличили през миналата година, ще стане ясно през юли 2026 г. През 2019 г. техният брой е бил едва 742, а в края на 2023-а вече са станали 3152.

Интересът към покупки в Гърция продължава, показват наблюденията на брокерите. Търсенето е главно в Северна Гърция - Халкидики, Олимпийска ривиера, Кавала, Аспровалта, Солун. Предпочитани са имоти на пешеходно разстояние от морето. Интересът е разделен поравно между къщи и апартаменти.

Тази година данъчната кампания в Гърция показва значителна промяна в стратегията на администрацията, чиято цел е да се вдигне значително събираемостта чрез гъвкавост и социални стимули.

Преминаването

към 12-месечен

цикъл на

плащане

- от март 2026 до февруари 2027 г., е ключов ход за намаляване на финансовия натиск.

За разлика от много други данъци, които се изчисляват автоматично на база доходи, ENFIA зависи изцяло от детайлното описание на имота (етаж, фасади, помощни помещения, незавършено строителство). Срокът до края на януари дава право на данъкоплатеца да “очертае” своята данъчна основа. Ако пропусне да коригира грешка в Е9 (например деклариран склад като жилищна площ), той на практика се съгласява да бъде облаган по-високо през цялата следваща година. През 2026 г. гръцката данъчна служба разполага с напреднали алгоритми с изкуствен интелект за откриване на несъответствия.

За да платите по-малко данък върху недвижимите имоти в Гърция през 2026 г., можете да се възползвате от няколко законови облекчения:

1. Отстъпка за застрахован имот (до 20%)

Това е най-актуалната мярка за 2026 г. за имоти, застраховани срещу земетресение, пожар и наводнение през 2025 г. 20% е отстъпката за имоти до 500 хил. евро и 10% за тези над тази стойност. За да бъде призната отстъпката, полицата трябва задължително да покрива трите основни риска: земетресение, пожар и наводнение. Имотът трябва да е застрахован за сума от поне 1000 евро на квадратен метър. Ако застраховката е била за по-кратък период (но не по-малко от 3 месеца), отстъпката се изчислява пропорционално (например 10% за 6 месеца).

2. Корекция на данните в декларация Е9

Често данъкът е по-висок поради грешки в описанието на имота. Имате срок до 31 януари 2026 г. да коригирате данните си. Проверете дали площта, етажът, години на сградата или видът на ползване са правилно вписани. Например незавършени имоти (на груб строеж) ползват 60% намаление на данъка, ако са декларирани правилно. Ако пропуснете да подадете заявлението в срок, отстъпката няма да бъде начислена автоматично в данъчната ви сметка, която се очаква да бъде издадена през февруари 2026 г.

3. Социални отстъпки (50% или 100%)

Държавата предоставя автоматични намаления за лица с ниски доходи: 50% намаление, ако семейният доход е под 9000 евро (+1000 евро за съпруг/а и всяко дете) и ако общата площ на имота е до 150 кв. метра.

100 процента

освобождаване

важи за

многодетни

семейства

(с 3 или повече деца) и хора с увреждания над 80%, при условие че доходите им не надвишават определени прагове (например 12 000 евро + допълнения за деца).

4. Облекчение за малки населени места

За 2026 г. собствениците, чието основно жилище е в селище с под 1500 жители (извън Атика), ползват 50% отстъпка от данъка за това жилище, като от 2027 г. той ще бъде напълно премахнат. Стойността на жилището не трябва да надвишава 400 хил. евро.

5. Имоти в зони на бедствие

Ако имотът ви е пострадал от пожар, наводнение или земетресение и е официално обявен за такъв, вие сте освободени от данък за него.

С по-висок данък ще се сблъскат собствениците, придобили нови имоти през 2025 г., тъй като новите сделки автоматично водят до актуализирани данъчни задължения. Увеличение ще има и за хората, които са узаконили допълнителни квадратни метри, защото ENFIA вече се изчислява върху по-голямата площ. По-висок данък ще платят и собствениците, декларирали по-голяма площ в общините в сравнение с данните в данъчната им декларация. Системата на AADE вече автоматично съпоставя информацията и начислява ENFIA върху по-голямата площ, за да се предотврати укриване на данъци.

Глобите и санкциите, свързани с данък ENFIA и имотната декларация 9 през 2026 г., се разделят на три категории: за просрочени плащания, грешки в данните и неподаване на декларации.

През 2026 г. ENFIA се плаща на 12 месечни вноски. Ако бъде пропуснат срокът за вноска, върху просрочената сума

се начислява

лихва от 0,73%

за всеки месец

забавяне

При неплатени вноски няма да можете да получите декларация за “Данъчна информираност”, която е необходима за продажба на имот.

Ако при проверка от данъчните се установи, че сте декларирали по-малка площ или по-малко права върху имота, за да плащате по-нисък данък, ще трябва да платите разликата за всички години назад (до 5), в които данните са били грешни.

Начислява се допълнителна глоба, която може да достигне от 30% до 50 върху сумата на укрития данък.

Ако сте придобили имот през 2025 г. и не сте го декларирали в имотната декларация Е9 до крайния срок 31 януари 2026 г., се налага административна

глоба за

закъсняло

подаване

в размер

на 100 евро

Тя се налага за всяка година, в която имотът е останал недеклариран. За да избегнете глобите, можете да активирате автоматично плащане на вноските през вашата гръцка банка, за да избегнете лихвите за забавяне.

За българските собственици на имоти в Гърция ENFIA 2026 г. предлага както облекчения, така и повишени изисквания за точност и спазване на срокове. Успешното управление на този данък зависи от доброто информиране, бързата реакция и в повечето случаи от надеждна местна професионална помощ в лицето на адвокат или счетоводител.

Чужденците, които притежават недвижими имоти в Гърция, трябва да имат предвид, че ENFIA е задължителен годишен данък за всички собственици, независимо от тяхната националност. Всеки чужденец, който притежава апартамент, парцел или земя на гръцка територия, е длъжен да го плаща.

За да придобие човек имот и да изпълнява данъчните си задължения, е необходимо да разполага с гръцки данъчен номер. Чуждестранните граждани, които не пребивават постоянно в страната, обикновено упълномощават данъчен представител, който да се грижи за комуникацията с институциите.

Всички декларации, съобщения и плащания, свързани с ENFIA, се извършват електронно чрез платформата myAADE, достъпна с Taxisnet кодове. Чужденците имат право да се възползват и от всички предвидени облекчения за 2026 г., включително отстъпки за застрахован имот или социални намаления, при условие че отговарят на критериите за доходи и стойност на имота, които се декларират ежегодно. ENFIA е универсален данък, който важи еднакво за всички собственици на имоти в Гърция, като всички трябва да спазват едни и същи срокове и процедури.

Ключовите срокове за 2026 г. включват няколко важни дати, които всеки собственик на имот трябва да следи внимателно. До 31 януари е последният срок за корекции в декларация Е9, като всички промени по имота – покупка, продажба или узаконяване на допълнителни площи - трябва да бъдат отразени навреме. До 16 февруари може да се подаде заявление в платформата myPROPERTY на AADE за получаване на отстъпка при застрахован имот. В края на февруари се очаква издаването на новите данъчни известия, а 31 март е крайният срок за плащане на първата вноска по ENFIA.